Dieser Urlaub endete als Alptraum: Eine Britin wurde in Split krankenhausreif geprügelt, zwei Hostelmitarbeiter schlugen mehrfach mit einer Metallstange auf sie ein. Warum kam es zu dem Angriff?

Die Britin verbrachte ihren Urlaub in der kroatischen Stadt Split. Doch die Reise wurde für sie zum Horror-Trip. (Symbolfoto)

Die Unterkunft von Laura D. und einem Freund in Split, Kroatien, war von vorneherein ein Reinfall – das Hostel Ana habe eher den Eindruck erweckt, ein illegal als solches genutztes Privatappartement zu sein. Am Tag ihrer geplanten Abreise verwandelte sich der Aufenthalt aber in einen absoluten Alptraum, erzählt Laura dem reisereporter.

Touristen im Hostel eingesperrt und verprügelt

Als die beiden Briten um 10.30 Uhr auschecken wollten, sei ihnen gesagt worden, dass sie einene halbe Stunde zu spät seien und deshalb draufzahlen müssten. Laura, die sich ungerecht behandelt fühlte, wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Sie sagt, sie habe darauf bestanden, die Polizei einzuschalten. Daraufhin habe die Freundin des Besitzers, die gleichzeitig als Putzfrau im Hostel arbeitete, die beiden Touristen eingesperrt.

Der Besitzer und ein weiterer Mann seien angerückt- Einer der Männer habe ihren Mitreisenden ohne Vorwarnung attackiert, die Putzfrau habe sich eine scharfe Metallstange geschnappt und Laura damit wiederholt auf den Schädel geschlagen. „Sie hat meinen Kopf aufgespalten“, beschreibt die Musical-Darstellerin die Situation dem reisereporter.

Laura im Krankenhaus in Split, nachdem sie im Hostel zusammengeschlagen wurde. Foto: Laura Denmar

Verprügelte Urlauberin muss ins Krankenhaus

Irgendwann sei ein weiterer Gast dazwischen gegangen und habe der Frau ihre Waffe entrissen. „Ich musste geröngt und genäht werden“, so Laura. „Meine Hand war gebrochen und ich hatte überall blaue Flecken.“