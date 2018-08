Anzeige

So schlimm sei es noch nie gewesen, klagen Anwohner: An der Zufahrt zum Naturstrand Es Trenc im Südwesten von Mallorca herrscht ein riesiges Verkehrschaos. Die gebührenpflichtigen Parkplätze rund um den Strand werden der Masse an Besuchern einfach nicht gerecht und sind häufig schon ab 10 Uhr morgens komplett besetzt.

Die Strandbesucher versuchen die Sperrung von Es Trenc zu umgehen

Die Folge: Parkwächter sperren die Zufahrt zum beliebten Strand. Den Besuchern gefällt das gar nicht. Sie umfahren die Absperrungen der Parkwächter teilweise einfach, wenn diese gerade nicht vor Ort sind, berichtet das „Mallorca Magazin“. Am Dienstag brachen Unbekannte sogar die Absperrkette eines Grundstückes in der Nähe von Ses Covetes auf, um dort zu parken.