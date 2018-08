Triebwerk brennt: Russischer Flieger muss notlanden

Kurz nach dem Start in der Millionenstadt Ufa in Russland ging das linke Triebwerk einer Maschine der Airline Red Wings in Flammen auf. Der Flieger musste notlanden, viele Passagiere machten Videos.

Was für eine Horrorvorstellung: Kurz nach dem Start einer Red-Wings-Maschine in der russischen Metropole Ufa fängt ein Triebwerk Feuer, der Flieger muss umkehren. Doch anstatt in Panik zu verfallen, zücken viele Passagiere ihre Handys und filmen, wie die Flammen an der Verkleidung des Triebwerks lecken:

На борту нет паники, люди шутят и желают друг другу хорошего отдыха! pic.twitter.com/icQXsnn2c2 — Путин говорит (@CzarSays) August 22, 2018

Der Twitter-User, der das Video geteilt hat, berichtet sogar von einer geradezu ausgelassenen Stimmung: „Die Passagiere scherzen und wünschen eine gute Auszeit.“

Brennendes Kabel setzt Triebwerk des Flugzeugs in Flammen

Die Maschine der russischen Fluggesellschaft Red Wings Airlines war eigentlich auf dem Weg vom internationalen Flughafen Ufa nach Sotschi.

In dem sozialen Netzwerk „VK“ bestätigte die Airline, dass der Flug WZ808 kurz nach dem Start zum Startflughafen zurückkehren musste, da sich als Folge einer technischen Störung die interne Verkabelung des linken Triebwerks entzündet hatte.

222 Insassen über Notrutschen evakuiert

Zurück in Ufa habe die Maschine gegen 5 Uhr Ortszeit (3 Uhr deutscher Zeit) sicher landen können. Dort seien bereits die zuvor alarmierten Rettungsdienste und die Feuerwehr vor Ort gewesen. Über die Notrutschen konnten alle 222 Personen an Bord, darunter 50 Kinder und sieben Besatzungsmitglieder, das Flugzeug unbeschadet verlassen.