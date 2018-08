Anzeige

Bei Ryanair herrscht Chaos: Mitten in der Hauptreisezeit kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Streiks, Piloten und Flugbegleiter in Irland, Schweden, Belgien, den Niederlanden und Deutschland legten mehrfach die Arbeit nieder.

Das Fluggastrechteportal Flightright hat gestern eine Klage gegen die irische Billig-Airline beim Landgericht Frankfurt am Main eingereicht – Hintergrund ist der Streik der deutschen Piloten am vergangenen Freitag. Davon waren rund 42.000 Urlauber betroffen. 250 Flüge von und nach Deutschland waren ausgefallen, etliche weitere verspätet.

Ryanair will nach Streik keine Entschädigung zahlen, Flightright klagt dagegen

„Wir kämpfen dafür, dass Fluggäste zu ihrem Recht kommen und sich nicht von Ryanairs einseitigen Rechtsansichten entmutigen lassen”, sagt Oskar de Felice, Rechtsexperte bei Flightright. „Dieser Schritt soll eindeutige Rechtsklarheit schaffen und die Rechte der zahlreichen betroffenen Ryanair-Kunden stärken.“

Ryanair hatte im Zuge der Streiks mehrfach verkündet, dass der Billigflieger Fluggästen keine Entschädigung zahlen werde – nach der Fluggastrechte-Verordnung wären das je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro.

Airline-Chef Michael O'Leary begründete die Weigerung wie folgt: „Da diese Flugannullierungen durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurden, ist keine Entschädigung fällig.“ Zudem seien alle betroffenen Passagiere rechtzeitig umgebucht worden oder hätten das Geld fürs Flugticket erstattet bekommen.