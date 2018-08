Kreuzfahrt: Aida oder Tui Cruises – wer ist besser?

Essen und Kreuzfahrt – das gehört angesichts des breiten Rund-um-die-Uhr-Angebots an Speisen und Getränken einfach zusammen. Gerade einmal 5,6 Prozent der befragten Aida-Kunden sind mit dem kulinarischen Angebot an Bord der Aida-Schiffe nicht zufrieden. Nicht viel, aber noch zu toppen: Denn von den befragen Tui-Passagieren hatte niemand etwas am Essen auszusetzen.

Essen, Landgänge, Sonnenliegen – im Bereich Kreuzfahrt gibt es einige Punkte, in denen die Anbieter sich unterscheiden. Die beiden größten Veranstalter in Deutschland sind Aida und Tui Cruises. Zahlenmäßig liegt Aida derzeit mit zwölf Schiffen vor Tui Cruises mit sechs. Aber wie sieht es mit der Kundenzufriedenheit aus? Eine Umfrage fühlt den Ozeanriesen auf den Zahn:

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch hinsichtlich der Warteschlangen in den Bordrestaurants. Mehr als ein Viertel der Aida-Passagiere war mit den Wartezeiten am Buffet unzufrieden. Bei den „Mein Schiff“-Reisenden beschwerten sich darüber nur etwa drei Prozent. Also: Ein klarer Punkt für Tui Cruises in Sachen Essen.

Ein Platz an der Sonne? Wo du am besten freie Liegen findest

Knapp 37 Prozent der Urlauber bei Aida mussten schon mal längere Zeit nach einer freien Liege suchen, der Rest gab an, ohne Probleme einen freien Platz an Deck gefunden zu haben.

Ähnlich sieht es bei Tui Cruises aus: Hier fanden rund 60 Prozent problemlos freie Liegen. Punkt für beide Kreuzfahrtanbieter.