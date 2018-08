Kurische Nehrung: Auftanken im Fahrrad-Paradies

50 Kilometer lang keine Autos, keine Ampeln – nur Natur. Und menschenleerer feinster Sandstrand hinter einer Dünenkette. Herrlich, so ist das also: Fahrradfahren auf der Kurischen Nehrung in Litauen.

Die schmale Halbinsel, fast 100 Kilometer lang und je zur Hälfte russisch und litauisch, ist ein Paradies für Fahrradfahrer und von Schleswig-Holstein gar nicht so weit entfernt wie mancher denken mag.

19 Stunden Fährfahrt von Kiel nach Klaipeda sind kein Klacks, doch mit einem Buch, Käffchen und Ostseeblick vergeht die Reise erstaunlich schnell. Und zur Not gibt es ja Netflix. Serienjunkies sollten sich ihre Folgen zu Hause herunterladen, denn Streamen an Bord macht bekanntlich arm.

Für Russland müsstest du ein Visum beantragen

Natürlich kannst du auch über die gesamte Nehrung radeln, also 100 Kilometer. Doch hinter dem Grenzort Nida, auf der Haffseite der Nehrung, beginnt Russland, genauer: das zu Russland gehörende Gebiet der Exklave Kaliningrad.

Wer hier weiterfahren will, benötigt nicht nur ein Visum, sondern sollte sich auch auf schlechtere Straßenbedingungen einstellen. Seit Jahren schon soll ein Radweg auch auf der russischen Nehrungsseite gebaut werden, doch dieses Vorhaben stockt. Also empfiehlt es sich, Nida zu genießen.

Natur pur und kein Auto in Sicht: Die 50 Kilometer zwischen Klaipeda und Nida bieten sich für einen Tagestrip an. Foto: Ulrich Metschies

Karge Lebensweise der Haff-Fischer

Dem Charme des früheren Fischerdorfes sind schon viele Gäste erlegen. In den 1900er-Jahren wurde das damalige Nidden zum Urlaubsziel und Wohnsitz zahlreicher Künstler. Lovis Corinth, Ernst Mollenhauer, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff ließen sich hier inspirieren. Auch Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann verbrachte von 1930 bis 1932 hier die Sommermonate.

Spannender jedoch als ein Besuch des Thomas-Mann-Hauses, in dem zwar Schriften zu sehen sind, aber nicht mehr das Original-Mobiliar, ist ein Abstecher ins Geschichtsmuseum, das einen Einblick in die karge Lebensweise der Haff-Fischer gibt. Am besten jedoch, man bleibt im Freien und erfreut sich am Anblick der kräftig-blauen Fischerkaten mit ihren liebevoll gepflegten Obst- und Blumengärten inmitten der weiten Dünenlandschaft.