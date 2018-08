Liveticker: So läuft der Ryanair-Streik in Deutschland

Am Mittwoch hat es die Gewerkschaft Cockpit angekündigt, seit 3.01 Uhr ist es Realität: Die deutschen Ryanair-Piloten streiken. 250 Flüge fallen aus, 42.000 Urlauber sind betroffen. Wir berichten laufend.

Ein verwaister Ryanair-Schalter am Hamburger Flughafen.

Insgesamt sind in Deutschland rund 40.000 deutsche Ryanair-Kunden betroffen.

Update for Friday August 10th: pic.twitter.com/g9qWugyRr0

Dennoch versucht sich Ryanair noch an möglichst positiven Formulierungen. Auf Twitter heißt es, mehr als 2.000 Ryanair-Flüge könnten trotz der Streiks in fünf Ländern planmäßig starten – das macht im Umkehrschluss aber auch rund 400 Flüge, die von Ausfällen oder Verspätung betroffen sind.

Der heutige Piloten-Streik in Deutschland, Schweden, Belgien, Irland und den Niederlanden gilt als der größte in der Unternehmensgeschichte der irischen Billigairline.

Zu der Frage, ob sich ein Ausstand der Piloten in Deutschland bald wiederholen könnte, sagte Schmitt, man warte „den heutigen Tag und ein neues Angebot von Ryanair ab“, bevor die Situation noch einmal bewertet würde.

Und: „Wir verbieten uns nicht, in alle Richtungen zu denken.“ Sollte es also zu keiner Einigung zwischen der Vereinigung Cockpit und Ryanair kommen, sind weitere Pilotenstreiks in Deutschland nicht ausgeschlossen.