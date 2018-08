Anzeige

Zwei gesperrte Flugsteige am größten Flughafen in Deutschland: Die Panne am Flughafen Frankfurt am Dienstagmittag hatte Auswirkungen auf 13.000 Passagiere. Auch am Mittwoch war der Flugverkehr in Frankfurt noch nicht wieder im Normalzustand.

Sicherheitsmitarbeiterin vorläufig suspendiert

Gegen die bei Fraport ausgestellte Sicherheitsmitarbeiterin, die trotz eines positiv ausgefallenen Sprengstofftests eine französische Familie durch die Sicherheitskontrolle gelassen hatte, wurde jetzt bis auf Weiteres ein „vorläufiges Tätigkeitsverbot im Bereich Luftsicherheit“ ausgesprochen. Das erklärt ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber dem reisereporter.