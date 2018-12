Brückentage 2019: Urlaubstage clever nutzen

Stattdessen reicht es, wenn du dir am besten schon jetzt anschaust, wie im nächsten Jahr die Brückentage liegen – und wie du deine Urlaubstage so legen kannst, dass du möglichst viel freie Zeit am Stück genießen kannst.

Januar 2019: Neujahr

Das Jahr 2019 startet direkt mit einer Möglichkeit mit vier Urlaubstagen satte neun freie Tage zu haben: Einfach vom 31. Dezember 2018 bis 4. Januar 2019 Urlaub einreichen und vom 29. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 das Jahr ganz entspannt beginnen.

Mai 2019: 1. Mai und Himmelfahrt

Ebenfalls neun freie Tage mit nur vier Urlaubstagen gibt es im Mai: Entweder vom 29. April bis 3. Mai den Urlaub beantragen und vom 27. April bis 5. Mai frei haben – oder vom 27. Mai bis 31. Mai Urlaubstage nutzen, um vom 25. Mai bis 2. Juni freizuhaben.

Juni 2019: Pfingsten

Ebenfalls mehr als verdoppeln kannst du die genommenen Urlaubstage im Juni. Was du dafür tun musst? Einfach nach Pfingsmontag vom 11. Juni bis 14. Juni Urlaub einreichen und vom 8. Juni bis 16. Juni verreisen. Alternativ für die, die in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland leben: Fronleichnam nutzen und Urlaub vom 17. Juni bis 21. Juni beantragen – ergibt ebenfalls neun freie Tage (15. Juni bis 23. Juni).

August 2019: Mariä Himmelfahrt

Mariä Himmelfahrt liegt auf einem Donnerstag, alleine ein Urlaubstag am 16. August verschafft dir ein langes Wochenende. Oder du holst das Maximum raus: Urlaub beantragen vom 12. August bis 16. August und schon gibt es für vier Urlaubstage vom 10. August bis 18. August wunderbare neun arbeitsfreie Tage.

Oktober 2019: Tag der Deutschen Einheit und Reformationstag

Im Oktober entscheidet dein Wohnort, wie viel du aus dem Monat mit deinem Urlaubsanspruch herausholen kannst: Während ganz Deutschland am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit feiert, gibt es am 31. Oktober nur für die Bundesländer Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen mit dem Reformationstag einen weiteren Feiertag.

Da der Tag der Deutschen Einheit auf einen Donnerstag fällt, ist mit einem Urlaubstag am Freitag (4. Oktober) bereits ein langes Wochenende drin. Wer vom 30. September bis 4. Oktober oder vom 28. Oktober bis 31. Oktober (beziehungsweise bis zum 1. November) Urlaub beantragt, bekommt ebenfalls für vier Urlaubstage mehr als das Doppelte.

November 2019: Allerheiligen und Buß- und Bettag

Am 1. November hat Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Allerheiligen einen Feiertag, der Buß- und Bettag hingegen nur in Sachsen. Wenn du in Sachsen wohnst musst du lediglich am 18. November und 19. November Urlaub einreichen – und hast vom 16. November bis 20. November satte fünf Tage frei.

Dezember 2019: Weihnachten und Neujahr

Im Dezember 2019 kannst du wirklich das Maximum aus deinem Urlaub rausholen: Mit fünf Urlaubstage kannst du zwölf Tage (!) lang das Jahr ausklingen lassen. Einfach vom 23. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2018 Urlaub beantragen – dann hast du vom 21. Dezember bis 1. Januar frei.