Auf in die nächste Runde: Am Freitag streiken die Piloten in Irland, Schweden und Belgien. Und, wie heute in einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde, auch die Piloten in Deutschland.

Von Freitagmorgen 3.01 Uhr bis Samstagmorgen 2.59 Uhr legen die deutschen Ryanair-Piloten ihre Arbeit nieder. Nachdem in einer Urabstimmung über den Mantel- und den Vergütungstarifvertrag die Ryanair-Piloten für einen Streik gestimmt hatten, wurde mit dem Schlimmsten gerechnet. In einer Pressemitteilung bestätigte die Pilotenvereinigung Cockpit heute: Der Streik kommt.

24-stündiger Ryanairstreik in Deutschland am Freitag

Alle bei Ryanair festangestellten Piloten sind am 10. August zum Streit aufgerufen – für viele deutsche Bundesländer mitten in der Ferienzeit. Dabei könnten alle Verbindung von und nach Deutschland betroffen sein. Bereits jetzt hat der irische Billigflieger 146 von 2.400 Flügen in Europa abgesagt. Damit handelt es sich um den größten Pilotenstreik in Ryanair-Geschichte.

Ryanair Schuld an der Eskalation

Die Forderungen der Vereinigung Cockpit an Ryanair würden sich auf Verbesserungne der Vergütungs- und Arbeitsbedingungen beziehen, so Präsident Martin Locher. In den Verhandlungen habe Ryanair aber jedwede Personalkostensteigerung ausgeschlossen. Lösungsvorschläge seien keine unterbreitet worden, deshalb trage Ryanair die Verantwortung für die „nun eingetretene Eskalation“.