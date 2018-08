Dubai: Tourist gerät 33-mal in die Radarkontrolle

...und das in nur drei Stunden. Jetzt erwarten den 25-jährigen Raser Knöllchen in einem Gesamtwert von umgerechnet mehr als 39.000 Euro – und ein Streit mit der Autovermietung, wer die Buße zahlen soll.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern heizte der Brite durch Dubai. Weil in dem arabischen Emirat aber der Autobesitzer und nicht der Fahrer für Knöllchen belangt wird, könnte er trotz einer ausstehenden Geldbuße von umgerechnet mehr als 39.000 Euro das Land verlassen.

Das will Faris I., Besitzer der Autovermietung, bei der der junge Brite am 30. Juli für ursprünglich zwei Tage einen Lamborghini gemietet hatte, aber nicht hinnehmen. Deshalb befinden sich beide Parteien zurzeit in einer etwas verfahrenen Situation: Der Raser hat noch das Auto, der Vermieter dessen Reisepass.

Autovermieter sitzt auf den Knöllchen-Kosten

Ursprünglich zahlte der Brite etwa 1.340 Euro Mietgebühr für zwei Tage. Durch die Raserei haben sich die Kosten allerdings verdreißigfacht. Gegenüber der britischen „Sun“ schildert Faris die Umstände: „Wir haben Kopien von allen Verstößen vorliegen und sofort ein Reiseverbot für den Kunden beantragt, was uns 240 Pfund (knapp 270 Euro) Gebühr gekostet hat.“ Der Antrag sei allerdings abgelehnt worden.