Was haben der Schiefe Turm von Pisa, der Eiffelturm, die Chinesische Mauer und der Sonnenuntergang auf der griechischen Insel Santorin gemeinsam? Überall dort siehst du vor lauter Touristen mit Handy im ausgetreckten Arm die Sonne/die Mauer/den Turm nicht... Das gleiche Schicksal ereilte jetzt das bis Sonnenblumenfeld von Familie Bogle in der kanadischen Provinz Ontario.

Ich kann es nur als Zombie-Apokalypse beschreiben. Brad Bogle, Farmer

Die Touristen stürmten am vergangenen Wochenende in Scharen dorthin. Aber nicht, um sich die Blütenpracht anzuschauen, sie waren auf der Jagd nach dem perfekten Insta-Foto. „Ich kann es nur wie eine Zombie-Apokalypse beschreiben“, sagt Farmer Brad Bogle der kanadischen Zeitung „The Globle and Mail“.

Das Chaos auf dem Feld war so groß, dass die Polizei die Farmer zwang, allen Fotografen den Zutritt zu verbieten. „Es ist nicht mehr erlaubt, sich Sonnenblumen anzuschauen oder zu fotografieren“, teilten die Betreiber auf Facebook mit:

SUNFLOWER UPDATE AS OF JULY 28, 2018: Due to the overwhelming turn out today, the Hamilton Police have been called and... Gepostet von Bogle Seeds am Samstag, 28. Juli 2018

Eigentlich begann alles ganz harmlos. Wie schon einmal vor drei Jahren öffneten die Bogles ihre Sonnenblumenfarm am 20. Juli für Fotografen. Für 7,50 kanadische Dollar durften sie hinein und die Blütenpracht knipsen. Damit wollte die Familie ihre Einkünfte aufbessern, die ihre Felder mit Blumen, Mais, Hirse, Hafer und Gerste bewirtschaften.

Vor drei Jahren kamen insgesamt ein paar Hundert Besucher in etwa zwei Wochen. Auch in diesem Jahr sei der Parkplatz, auf dem Platz für 300 Autos sei, in der ersten Woche nie mehr als ein Drittel voll gewesen. Urlauber aus Dubai, New York und Australien kamen und plauderten mit den Farmern. Bogle sagt, er habe erfahren, dass die Sonnenblume in vielen Kulturen für Glück stehe. So weit, so nett.

Doch am vergangenen Samstag kamen die Horden, parkten teils kilometerweit weg, weil kein Platz mehr auf dem Parkplatz war. Ein Polizist schätzte die Masse auf rund 7.000 Autos. Den Anstoß dazu gaben Bilder, die viral gingen. So wie das von Instagrammerin „fruitypoppin“. Sie hat mehr als 1,3 Millionen Follower und machte ein Selfie inmitten der Sonnenblumen. Das Foto hat mehr als 213.000 Likes.