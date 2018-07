Piloten prügeln sich ums Essen – während des Fluges!

Anzeige

Schlimmer als im Kindergarten: Auf einem Flug von Mashhad (Iran) nach Bagdad (Irak) gerieten zwei Piloten der Iraqi Airways in einen Streit. In einem Brief an das Management der Fluggesellschaft schilderte der Co-Pilot die Situation.

Die Unterhaltung mit dem Piloten sei „hitzig“ geworden, weil er diesen nicht um Erlaubnis gefragt habe, bevor die Flugbegleiterin ihm sein Essen brachte. Der Pilot habe der Stewardess daraufhin verboten, ihm das Essen zu geben.

Streit um Essen: Piloten werden im Flugzeug handgreiflich

Nachdem der Pilot sein eigenes Essen entgegengenommen habe, habe er den Co-Piloten beleidigt und geschlagen, sodass ein Sicherheitsbeamter gerufen worden sei. Die Maschine befand sich zu demZeitpunkt auf einer Flughöhe von gut 11.000 Metern. Zwar konnte die Maschine sicher in Bagdad landen, die beiden Streithähne setzten ihre Zankerei aber auch auf dem Boden fort.