Vom Balkon in den Hotelpool springen – bei dieser Mutprobe sind auf Mallorca schon mehrere Touristen gestorben. In Magaluf sollen junge britische Urlauber daher nun im Erdgeschoss untergebracht werden.

Gefährlich: Vom Hotelbalkon in den Pool springen – auf Mallorca liegt das im Trend wie nie.

Es ist gefährlich, und trotzdem wagen vor allem betrunkene Partytouristen immer wieder diese Mutprobe: Beim „Balconing“ versuchen sie, vom Balkon ihres Hotelzimmers in den Pool zu springen. Bereits sechs junge Urlauber sind dabei in dieser Saison auf Mallorca gestorben, weitere wurden schwer verletzt. Die meisten Fälle davon gibt es in Magaluf, auch britischer Ballermann genannt.

Magaluf: Hoteliers wollen Partytouristen im Erdgeschoss unterbringen

Dort ziehen die Hotelbesitzer nun harte Konsequenzen: Sie wollen britische Partyurlauber nicht mehr in den oberen Stockwerken einquartieren, sondern im Erdgeschoss.