„Mein Schiff 1“: Jane und Julia im schwimmenden Food-Himmel

Wie in einer anderen Welt: Am zweiten Tag erkundeten die Freundinnen das Schiff. Julia stöberte durch die Auswahl der Einkaufsmeile unter Deck.

Unsere Gesichter laufen so pink an, dass wir uns vor Heinz verstecken könnten, denn wir ahnen, warum der Kapitän sich nicht daran erinnert, uns zurückgewinkt zu haben, als wir am Morgen von unserem Balkon die in Weiß gekleidete Person auf der Brücke mit wilden Armschwüngen grüßten – es war nicht der Kapitän.

In der Tat fragen wir uns, wo all das Essen hergezaubert wird, das da tagtäglich in den 13 Buffet- und À-la-carte-Restaurants serviert wird. Man munkelt, es lagere auf Deck zwei – 60.000 Eier, siebeneinhalb Tonnen Kartoffeln, neun Tonnen Mehl und zweieinhalb Tonnen Ananas brauche er unter anderem für eine zehntägige Kreuzfahrt, erklärt uns Executive Chef de Cuisine Nicco Mayer bei einer Führung durch die mehr als 400 Quadratmeter große Hauptküche.

Kopf aus, Geschmacksknospen an – Sturm auf das Buffetrestaurant. Salate, Fisch, Fleisch, allerlei Gemüse, frisch gebackenes Brot, Desserts und Obst in allen Formen und Farben. Es gibt nicht nur Bier, sondern auch Wein aus der Zapfenlage. Kurzum: Nichts, was es nicht gibt.

Apropos Heinz: Ihr erinnert euch vielleicht an den mannsgroßen, knallpinken, aufblasbaren Plastikflamingo, der auf all unseren Reisen mit an Bord ist – so auch auf dieser. Diesmal ist er in Begleitung seiner Kinder Meins und Seins, zweier kleinerer, ebenfalls knallpinker aufblasbarer Plastikflamingos.

Mit Jane und Julia waren natürlich auch Flamingo Heinz und seine Kinder Seins und Meins an Bord. Foto: Maria Menzel

Die drei fühlen sich pudelwohl im Pool und an Bord – zum Glück, denn zu den Landausflügen dürfen sie nicht mit: Heinz’ Visumsantrag wurde abgelehnt. Wir sind nicht sicher, ob das an seiner vielbeschriebenen kriminellen Vergangenheit liegt oder an der Tatsache, dass er eben ein riesiger Plastikflamingo ist – was diskriminierend wäre. Aber das ist eine andere Geschichte.

Mit der „Mein Schiff 1“ durch die Ostsee – und nach Sankt Petersburg

Wir gehen also allein von Bord und stürzen uns ins Festlandgetümmel. Wir besichtigen in Sankt Petersburg das prunkvolle Schlafzimmer Katharina der Großen im Schloss Peterhof und die Blutkirche. Wir bestaunen das nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstörte und ebenso vollkommen wiederaufgebaute Danzig und können uns an den stuckverzierten bunten Fassaden und am karamellfarbenen Bernsteinschmuck kaum sattsehen, den es hier an jeder Straßenecke zu kaufen gibt.

Wir durchwandern die Kurische Nehrung bei Klaipeda, nachdem wir geklärt haben, dass es sich hierbei nicht um eine kurdische Gärung, sondern um eine 98 Kilometer lange Halbinsel mit Sandstrand handelt, die sich von Litauen bis nach Russland erstreckt und zum Weltkulturerbe gehört.

Wir durchstreifen Stockholm per Hop-on-hop-off-Bus und erliegen in der Altstadt Gamla stan ohne ernst zu nehmende Widerstandsbestrebungen dem Duft frisch gebackener Waffeln, der aus jedem zweiten Laden strömt. Urlaub!

So richtig aus den Sommersandalen aber haut es uns, als wir in Estlands Hauptstadt Tallinn von Bord gehen. Da strahlt uns ein Mittelalterstädtchen mit einem Charme entgegen, auf den wir nicht vorbereitet waren: Kräftige Feldsteinmauerfassaden in Terrakottatönen, Safrangelb und Wald- und Wiesengrün. Liebevoll restaurierte Wanduhren.

Eine Kirche, die der berühmten Blutkirche von Sankt Petersburg in nichts nachsteht. Eine Stadt wie eine stil- und würdevoll gealterte Dame, die sich das wöchentliche Föhnen und Legen auch in den hohen 90ern nicht nehmen lässt. Eine Stadt, in die es uns noch nie verschlagen hat, vielleicht nie verschlagen hätte – auch wenn wir nicht so recht sagen können, warum.

Eine Stadt, aus der wir zweierlei mitnehmen: eine frisch geschürte Entdeckerlust und die Erkenntnis, dass so eine Kreuzfahrt weit mehr Überraschungen bereithält als eine sprichwörtlich dahergezauberte Mango – auch für uns.