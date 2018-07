Die Prognosen für die Hotelpreise stehen nach Angaben der Wirtschaftsexperten in Zusammenhang mit dem Zuwachs im Flugsektor, denn der sorge für die größere Nachfrage an Hotelzimmern.

In Japan, Brasilien und Argentinien sinken die Preise

Gute Nachrichten für alle Japan-Reisenden. Dort ist ein Fallen der Flugpreise um fast 4 Prozent zu erwarten. Das hängt damit zusammen, dass das Land wegen der Olympischen Spiele 2020 seine Kapazitäten bereits ausgeweitet hat.

Und auch in Brasilien und Argentinien wird es im Urlaub zumindest in einem Bereich günstiger. Dort fallen die Preise für Beförderungsmittel wie Bus, Bahn, Mietwagen und Taxi. In Argentinien erwarten die Experten eine Vergünstigung um fast 10 Prozent, in Brasilien immerhin rund 5 Prozent.