Streiks bei Ryanair: Diese Rechte haben Passagiere

Ryanair-Flugbegleiter streiken auch heute in Spanien, Portugal, Italien und Belgien – hunderte Flüge fallen aus. Hier erfährst du, ob betroffene Passagiere mit Entschädigungszahlungen rechnen können.

Flüge von und nach Spanien sind vom Streik am meisten betroffen. Ob sie Anspruch auf Entschädigung haben, liest du hier.

Etwa 500 Flüge von Ryanair sind gestern wegen des Flugbegleiter-Streiks in Spanien, Portugal, Belgien und Italien ausgefallen. Ähnlich viele dürften es heute am zweiten Streiktag werden – am meisten betroffen sind Verbindungen von und nach Spanien.

Vor einer Woche hatte die Billig-Airline vorsorglich pro Streiktag 300 Verbindungen gestrichen, aber angekündigt, in Italien keine Annullierungen zu erwarten. Doch gestern wurden kurzfristig auch an italienischen Flughäfen rund 100 Flüge gestrichen.

Auch die irischen Piloten gehen weiter auf die Barrikaden, sie haben einen vierten Streik angekündigt: Am Freitag, 3. August, wollen sie die Arbeit noch einmal niederlegen. Ryanair rechnet damit, dass „20 unserer 290 irischen Flüge an dem Freitag gecancelt werden“. Zudem droht die Airline, wegen der Streiks Hunderte Flugbegleiter- und Pilotenstellen in Irland zu streichen.

Ryanair-Streik: Haben Passagiere ein Recht auf Entschädigung?

Von den Streiks betroffene Passagiere haben diese Rechte: Ryanair ist verpflichtet, wartende Fluggäste angemessen zu betreuen. Außerdem können Passagiere den Ticketpreis zurückfordern, wenn der Flug ausfällt oder mehr als fünf Stunden verspätet ist. Bei einer Annullierung können sie auch auf eine alternative Beförderung – Umbuchung auf einen anderen Flug oder Zug – bestehen. So sehen es die Fluggastrechte vor.