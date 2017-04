Platt? Na, logen. Hier im Norden schnacken wir feinstes Plattdeutsch. Und damit auch die Touristen über ein zögerliches „Moin Moin“ hinauskommen, gibt es hier einen Blitz-Sprachkurs. Denn mal to!

Da stolpert man als bayrischer Tourist in den nächstbesten Bäcker, um sich Brötchen (keine Semmeln) zu holen, und schwenkt im letzten Moment noch von einem „Grüß Gott“ auf ein „Moin Moin“ um. Aber was kommt dann? Und wie spricht man die nette Deern vor einem nun eigentlich op platt, aber nicht zu platt, an?

Plattdeutsch-Expertin hilft weiter

Heike Thode-Scheel von den Kieler Nachrichten ist Plattdeutsch-Expertin. Die 57-Jährige aus Quarnbek ist op platt aufgewachsen. Noch heute wohnt sie in ihrem reetgedeckten Elternhaus mit Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal und schnackt auch im Dorf überwiegend plattdeutsch.

Sie sitzt im Plattdeutschen Rat und hat eine Patchwork-Familie mit fünf Kindern – und auch zu Hause wird platt gesprochen. Alle zwei Wochen gestaltet sie die Plattdeutsch-Seite der Kieler Nachrichten. Se weet also bannig feel overs Platt-Schnacken. Und hett her en Touri-Guide för angeihende Platt-Schnackers nederschreevt.

Im Notfall: Gesprochen, wie geschrieben

Platt Übersetzung Wedder Wetter Krieg wi hüüt Regen oder Sünnschien? Gibt es heute Regen oder Sonne? Schietwedder Scheißwetter Na’n Wech fragen Nach dem Weg fragen Wo geiht dat lang na Kiel? Wo geht es nach Kiel? Kannst mi dat mol wiesen? Kannst du mir das zeigen? Dor will ik hin. Da möchte ich hin. Inköpen Einkaufen Giff me mol twee Kilo Erdbeeren. Ich hätte gern zwei Kilo Erdbeeren. Künnt Se mi hölpen? Können Sie mir helfen? Ik bruuk Kartüffeln. Ich brauche Kartoffeln.

Flirten – Anschnacken

Platt Übersetzung Na, mien Lütten, wo weer dat mit uns beiden? Na, mein Kleiner, wie wär das mit uns beiden? Wat büst Du smuck. Was bist du hübsch. Ik will Dir en Söten geven. Ich möchte dir einen Kuss geben. Eten un Drinken Essen und Trinken Wat gift dat hier to eten? Was gibt das hier zu essen? Nich lang schnacken, Kopp in Nacken! Prost! Ik heff Döst. Ich bin durstig. Dat is Tüddelkram. Das ist Schwachsinn. Goh mi af. Lass mich in Ruhe damit. Kannst mi mol an‘ Moors kleien. Du kannst mich mal am A… lecken.

Gute Wünsche – Gode Wünsche