Touristensteuer: Das kommt im Urlaub noch obendrauf

Ostsee und Nordsee

An der Nord- und Ostsee muss in fast allen Orten eine Kurtaxe abgegeben werden, auch von Tagesausflüglern. Das Geld wird von den Kommunen für die Instandsetzung des Fremdenverkehrsangebots eingesetzt, dazu gehört etwa die Reinigung der Strände und öffentlicher Sanitäranlagen und die Pflege der Parkanlagen.

Balearen

Auf den Balearen ist 2016 mit der „Ecotasa“ eine Touristensteuer eingeführt worden. In diesem Jahr wurde sie auf Mallorca verdoppelt. In edleren Hotels werden pro Person 4 Euro fällig, in günstigen Unterkünften nur ein Euro. Auch hier zahlen Urlauber in der Unterkunft.

Kinder unter 16 Jahren, Reisende aus staatlichen Seniorenprogrammen und Angehörige, die Krankenbesuche abstatten, sind ausgenommen. Auf dem spanischen Festland gibt es unterschiedliche Handhabungen mit einer Touristensteuer.