Statt wie geplant am Strand auf Kreta saßen Fluggäste der Billig-Airline Small Planet am Flughafen in Basel fest. Nach drei Tagen im Airport-Hotel hatten die meisten der 170 Passagiere endgültig genug.

Auf eine Maschine der Airline Small Planet, die sie nach Kreta fliegt, warteten die rund 170 Passagiere am Wochenende in Basel vergeblich. (Symbolfoto)

Es ist ein harter Sommer für Fluggäste: Extreme Verspätungen und Flugausfälle – unter anderem bedingt durch Streiks von Bodenpersonal, Flugbegleitern und Piloten – gehören zum Urlaubserlebnis praktisch dazu.

Kunden der litauischen Billig-Fluglinie Small Planet hat es jetzt besonders hart getroffen. Bis zu 70 Stunden mussten Passagiere auf ihre geplante Verbindung von Hannover nach Agadir sowie von dort nach Leipzig warten, weil die Triebwerksschaufeln eines Flugzeugs ausgetauscht werden mussten. Auch in Heraklion ließ die Billig-Airline ihre Gäste ohne Flug zurück.

Evtl. bin ich etw. gereizt, weil ich leicht kränkle. Aber selbst wenn es euch scheissegal ist @SmallPlanetAir , ihr seid eine Katastrophe. Hinflug: Verspätung. Rückflug ab Heraklion: Chaos pur. Next Stop #Dusseldorf statt #Basel . Infofluss: inexistent! #crete #smallplanet — Andreas Hagmann (@Hagi_the_first) July 21, 2018

Chaos bei Small Planet: Passagiere warten drei Tage auf Flug

Und am Flughafen Basel harrten rnd 170 Urlauber nach der Stornierung ihres geplanten Flugs nach Kreta drei Tage lang in den umliegenden Flughafenhotels aus – um dann schließlich nach Hause zu fahren und die verbleibenden Urlaubstage anders zu füllen, zum Beispiel mit Camping am Genfer See oder Tagesausflügen.

Wie eine Flughafensprecherin gegenüber der Schweizer Tageszeitung „Blick“ sagt, habe mehr als die Hälfte der Passagiere am Montag den Urlaub storniert.

Hier wollten die Urlauber hin: Heraklion auf Kreta. Foto: pixaby.com/benibeny

Am Samstag um 14.25 Uhr hätte die Maschine am Euroairport abheben sollen. Doch die Airline verschob den Flug wegen eines technischen Defekts mehrfach. Die Urlauber wurden in dieser Zeit in drei umliegenden Flughafenhotels, teils in Frankreich, untergebracht. Für Hotel- und Versorgungskosten kam die Airline auf.

Einen Hoffnungsschimmer gab es dann am Montagmorgen: Die Passagiere sollten sich je nach Hotel gegen 6 Uhr am Hoteleingang einfinden um mit Bussen zum Flughafen gebracht zu werden. Wie die Betroffenen aber auf der Reisewebsite „Tripadvisor“ schreiben, sind diese Busse nie gekommen. Und am Mittag dann die Information, dass der Flug endgültig storniert sei.