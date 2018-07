Hund frisst Pässe: Familie muss Malle-Urlaub stornieren

Anzeige

Es war alles vorbereitet für die Woche All-inclusive-Urlaub auf der Baleareninsel: Die Koffer der Familie aus Winchester waren gepackt, und Mutter Ella Arundell hatte die Familie mit drei Kindern online für den Flug nach Mallorca eingecheckt.

Danach sei es so spät gewesen, dass sie die Pässe der Kinder einfach auf dem Koffer habe liegen lassen, so die 32-Jährige gegenüber der „Daily Mail“. Ein Fehler. Denn über Nacht schnappte sich Familienhund Bailey, ein Cockerspaniel, die wichtigen Dokumente und zerbiss sie.

Hund zerbeißt Pässe der Kinder: Familie bekommt keinen Ersatz

Familienvater Russel Mack entdeckte die Katastrophe am nächsten Morgen. Die Hündin kam durch die Katzenklappe ins Haus – im Maul die zerkauten und labbrigen Pässe. „Russel kam zu mir nach oben und sagte mir: ‚Wir fahren nicht in den Urlaub.‘ Ich war am Boden zerstört“, sagt Ella.