Altersheim-Kreuzfahrtschiff? Ab 2019 kein Scherz!

Anzeige

Den Lebensabend auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen? In den USA soll das bald möglich sein. „Eine Lifestyle-Entscheidung für Menschen ab 50“, betitelt das Unternehmen Cruise Retirement sein Konzept.

Wie der Name „Kreuzfahrt-Ruhestand“ schon sagt, verbringen die Kunden ihr Rentnerdasein auf einem Kreuzfahrtschiff. Dauerhaft. Als Wohnsitz.

Dass einige Senioren ununterbrochen auf Kreuzfahrtschiffen wohnen, ist nichts Neues. Teilweise kommen sie bei diesem (All-inclusive-)Lebensstil sogar günstiger über die Runden als an Land. reisereporter Claus Lingenauber beispielsweise hat auf seiner Arktiskreuzfahrt „Mama Lee“ kennengelernt – die Dame lebt seit zehn Jahren an Bord der „Harmony of the Sea“.

Leben auf dem Kreuzfahrtschiff: Ruhestand ohne Ruhe und Stillstand

Aber ein Schiff speziell für Menschen ab 50 Jahren? Gibt’s so noch nicht. „Wir ermöglichen Ihnen, dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben und die Welt zu erkunden“, heißt es auf der Homepage. Das Wort „Ruhestand“ werde mit dem Angebot in etwas verwandelt, das jung und aufregend ist.