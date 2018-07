Erika Vonseca war an Bord der Ryanair-Maschine, die in Frankfurt-Hahn notlanden musste – und der Trip wird immer mehr zum Horror. Denn sie kommt nicht nach Hause. Ein Arzt hat ihr das Fliegen verboten.

Aktuell sitzt sie also in Kroatien fest – und hat noch immer mit den Folgen der Notlandung zu kämpfen.

Doch jetzt wird die Reise für Erika immer mehr zum Horror-Trip. Denn nach einem Arztbesuch am Montag in Zagreb, darf die Brasilianerin, die in Dublin lebt und studiert, nicht nach Hause fliegen. „Wegen meiner Ohrenschmerzen und den Schäden an meinem Trommelfell hat mir der Arzt mindestens eine Woche lang verboten zu fliegen“, sagt Erika dem reisereporter.

Was Erika Vonseca vom notgelandeten Ryanair-Flug berichtete, klingt dramatisch: Die 28-Jährige war an Bord der Maschine, die wegen eines technischen Defekts einen Notfall-Sinkflug einleiten musste und berichtete dem reisereporter: „Während der Notlandung hatte ich zwar keine Angst, aber totale Ohrenschmerzen. Ich dachte, mein Ohr platzt gleich!“

„Ich habe immer noch ständig Schmerzen“, sagt Erika. „Vor allem aber bin ich alleine und mir geht es psychisch gar nicht gut. Ich muss dauernd weinen.“ Gerade weiß Erika nicht was sie tun soll.

Das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag konnte sie nicht gucken – und eigentlich war sie nur deswegen nach Kroatien geflogen. Doch beim Public Viewing war es viel zu laut. Nach einer halben Stunde gab sie auf und zog sich an einen ruhigeren Ort zurück. Schwimmen gehen kann sie auch nicht. An ihr Ohr darf überhaupt kein Wasser gelangen.

Ryanair-Passagieren Erika: „Ich will einfach nur nach Hause“

„Ich will einfach nur nach Hause“, sagt Erika. Doch wann es so weit ist, weiß sie noch nicht. In einer Woche soll sie noch einmal zum Arzt – dann wird entschieden, ob ihr Bluterguss am Ohr abgeklungen ist. Wenn es nicht besser ist, muss sie weiter in Kroatien bleiben.

Zu Ryanair hat Erika aktuell keinen Kontakt. Die Airline hat ihr die Kosten für den Flug erstattet, als auch einen Fluggutschein und 200 Euro für Verpflegung und weiter Kosten zur Verfügung gestellt.

Ryanair entschuldigt sich in einer Stellungnahme „aufrichtig für die Unannehmlichkeiten“ der Passagiere. Außerdem habe man alle Passagiere des Fluges kontaktiert um weitere Unterstützung anzubieten. Bis „zum Abschluss der Ermittlungen“ der deutschen Behörden will die Airline „keine weitere Stellungnahme abgeben“.