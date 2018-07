Am späten Freitagabend musste eine Ryanair-Maschine wegen eines technischen Defekts notlanden. Erika Vonseca (28) war an Bord und berichtet dem reisereporter: „Ich dachte, mein Ohr platzt gleich!“

Als Erika Vonseca am Freitag in Dublin in den Ryanair-Flieger FR7312 stieg, um ins kroatische Küstenstädtchen Zadar zu fliegen, wollte die Studentin eigentlich nur Fußball gucken. Es sollte ein Kurztrip werden – die 28-jährige wollte sich das Endspiel der Fußball-WM in einem der Länder angucken, die im Finale stehen.

Doch es kam anders. Ein technischer Defekt am Flugzeug zwang den Piloten der Maschine zur Notlandung in Frankfurt-Hahn. Etliche Passagiere mussten wegen des rapiden Druckanstiegs nach dem schnellen Sinkflug mit Kopfschmerzen, blutenden Ohren und Übelkeit ins Krankenhaus. Auch Erika.

Ryanair-Fluggast: „Ich dachte mein Ohr platzt gleich“

„Während der Notlandung hatte ich zwar keine Angst, aber totale Ohrenschmerzen. Ich dachte mein Ohr platzt gleich“, sagte die Brasilianerin, die in Dublin ihre Masterarbeit schreibt, dem reisereporter. Die Sauerstoffmasken fielen von der Decke und Erika hörte gar nichts mehr – so sehr schmerzten ihre Ohren.

Während der Notlandung seien im Flugzeug Durchsagen gemacht worden, doch Erika hörte sie einfach nicht. Erst als das Flugzeug gelandet war, habe ihre Sitznachbarin ihr gesagt, dass sie irgendwo in Deutschland seien.

Im Anschluss seien alle Passagiere medizinisch durchgecheckt worden. 33 der insgesamt 189 Passagier wurden sogar zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser in Mainz und Koblenz gebracht. Die übrigen Fluggäste seien von Ryanair mit einer anderen Maschine nach Zagreb geflogen und dort auf Hotels verteilt worden.

Sie selbst habe sonst nur eine Information über ihre Fluggastrechte bekommen – auf Deutsch, für Erika unverständlich.