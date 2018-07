Sexuelle Belästigung: Frau verklagt Piloten und United

In den USA kam es aber zu einem umgekehrten Vorfall: Keine Flugzeugmitarbeiterin, sondern eine Passagierin sagt aus, von einem Piloten der Kurierfirma Fedex belästigt worden zu sein, als er dienstfrei in der Business Class auf einem United-Airlines-Flug gereist ist. Der Fall wird aktuell vor Gericht verhandelt.

Auch die Flugbegleiterin habe sexuelle Andeutungen des Passagiers über sich ergehen lassen müssen. Aus der Klage geht hervor, dass er die United-Mitarbeiterin angesprochen und ihr erzählt habe, er sei zwei Monate nicht zu Hause gewesen. Er vermisse seine Frau und sei „geil“.

United-Passagierin soll im Schritt angefasst worden sein

Der Aufforderung, sich zu setzen, habe er dann zwar Folge geleistet. Doch danach sei sie dreimal davon aufgewacht, dass der Mann sie an den Oberschenkeln, am Hintern und schließlich im Schritt berührt habe. Die ersten Male habe sie ihn zurückgewiesen.

Beim letzten Mal soll er sich unter einer Decke außerdem selbst befriedigt haben. Sie sei schockiert aus ihrem Sitz aufgesprungen, so die Passagierin, als sie realisierte, was gerade geschah. Sie habe dem Piloten erneut gesagt, er solle aufhören. Als sie ihre Sachen zusammensucht habe, um sich auf einen anderen Platz zu setzen, habe er etwas in die Richtung „Ich glaube du bist geil, und ich bin es auch“, gesagt.

Das ist nicht in Ordnung, aber es überrascht mich nicht. Leitende Flugbegleiterin, United Airlines

Die United-Crew, die Anne D. um einen neuen Sitzplatz gebeten habe, soll vorgeschlagen haben, dass die Frau stattdessen zu ihrem Sitz zurückkehren und ihren Belästiger zur Rede stellen solle.

Am Ende habe die leitende Flugbegleiterin ihr dann doch einen neuen Platz zugewiesen, allerdings in derselben Sitzreihe. In der Anklage wird sie zitiert mit den Worten: „Das ist nicht in Ordnung, aber es überrascht mich nicht.“

Passagierin verklagt den Ex-Piloten und United Airlines

Überraschend in diesem Fall: Ein Gericht in San Francisco sprach den Ex-Piloten im vergangenen Jahr bei einem Strafverfahren von den Anschuldigungen frei. Anne D. reichte daher am 5. Juli diesen Jahres eine Zivilklage am Bundesgerichtshof in Denver ein.

Sie habe nach der Belästigung medizinische Fürsorge und Beratung gesucht, habe sich frei nehmen müssen und leide seither unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

Die Anklage sieht United Airlines in der Schuld, die Situation noch verschlechtert zu haben. Erstens weil sie Anne gebeten habe, zu ihrem Platz zurückzukehren und weil sie große Mengen Alkohol an Monte ausschenkt haben sollen.

Anne verlangt insgesamt 75.000 Dollar (etwa 64.000 Euro) Schadenersatz von der Fluggesellschaft und dem Ex-Fedex-Piloten.

Sexuelle Belästigung im Flugzeug ist keine Seltenheit

Der Vorfall ereignete sich bereits vor zwei Jahren, am 9. Juli 2016. Seither sei Monte W. nicht mehr für das Unternehmen geflogen, sagte eine Fedex-Sprecherin gegenüber „NBC News“. Weder der Pilot noch der Anwalt der Klägerin oder United Airlines standen für Stellungnahmen zur Verfügung.

In den USA ist die Zahl der gemeldeten Belästigungen im Flugzeug dem FBI zufolge von 2014 bis 2017 um 66 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Zahl der Fälle könnte aber noch viel höher liegen.