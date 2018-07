Im Swiss-Flieger: Oma beißt Flugbegleiter in den Arm

Anzeige

Aus der Kategorie „Abstruse Dinge, die Flugbegleiter so erleben“: Bei Ausgabe des Abendessens auf einem Langstreckenflug aus den USA in die Schweiz bemerkte ein Swiss-Steward eine Passagierin in der Economyclass, die ihren Hund fütterte. Zwar saß der Vierbeiner in einer Transporttasche, allerdings war diese zum Füttern geöffnet, obwohl sie während des gesamten Flugs geschlossen bleiben sollte.

Der Flugbegleiter wies die Ungarin (75) daraufhin mit Worten und Gesten an, ihr Tier nicht mehr zu füttern. Stattdessen holte die Dame aber demonstrativ noch mehr Hundefutter aus ihrem Handgepäck. Der Steward wollte das Futter beschlagnahmen und griff nach dem Plastikbeutel mit dem Futter.