Anzeige

Ein Alkovolverbot in Cala Ratjada und Cala Agulla, Warnschilder für Partyurlauber in Magaluf und nun auch noch höhere Strafen für Saufgelage am Ballermann: Die Insel Mallorca geht immer härter gegen Sauftouristen vor.

An der Paltja de Palma sind die Regeln zwar ohnehin schon streng, nun sollen sie noch einmal verschärft werden. Die Regierung von Palma will die bestehende Verordnung für die Partymeilen in El Arenal und Paseo Marítimo anpassen. Die Änderungen sollen voraussichtlich im September in Kraft treten, berichtet das Magazin „mallorcadiario“. Für die Sommersaison 2019 würde das bedeuten: Partytouristen aufgepasst!

Alkohol am Ballermann: Verkaufsverbot nach Mitternacht

Angélica Pastor, Ratsmitglied für Bürgersicherheit, twitterte: „Der Partytourismus wird durch die Änderung der Verordnung sanktioniert. Schwerwiegende oder sehr schwere Verstöße sind: Verkauf von Alkohol nach 24 Uhr, Verkauf an Minderjährige oder Förderung von Alkohol in großen Mengen.“

El turismo de borrachera estará sancionado en la modificación de la ordenanza. Serán faltas graves o muy graves: vender alcohol después de las 24 horas, vendérselo a menores o incitar al consumo de alcohol en grandes cantidades. pic.twitter.com/qd8R9MBC9j — Angelica Pastor (@AngelicaPastor) July 12, 2018

Ausgenommen vom Verkaufsverbot sind gastronomische Einrichtungen. Aber: Diese werden bestraft, wenn die Kunden außerhalb der Bar, des Restaurants oder der Disco trinken. Notfalls müssen Terrassen in Partyzonen wie der Schinkenstraße eingezäunt werden.

Überblick: Diese Vergehen werden am Ballermann bestraft: