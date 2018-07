Co-Pilot raucht im Cockpit – Flugzeug fällt 6.000 Meter

Der Verdacht ist ungeheuerlich: Der Co-Pilot einer Air-China-Maschine soll im Cockpit geraucht und die Belüftung ausgeschaltet haben und so einen Notsinkflug ausgelöst haben. Es ging Tausende Meter hinab.

Das voll besetzte Flugzeug war auf dem Weg von Hongkong zum chinesischen Festland, als es plötzlich einen automatischen Notfallsinkflug einleitete. Schuld soll der Co-Pilot sein. Er habe nach dem Genuss einer E-Zigarette zwei Schalter des Lüftungssystems im Cockpit verwechselt und für einen Druckabfall im Flugzeug gesorgt, berichten mehrere chinesische Staatsmedien.

Flugzeug stürzt 6.000 Meter in weniger als neun Minuten

Die Boeing 737 mit 153 Passagieren an Bord fiel daraufhin von ihrer Flughöhe in 10.000 Metern automatisch fast 6.000 Meter – in weniger als neun Minuten. Im Innenraum fielen die Sauerstoffmasken aus den Fächern über den Sitzen. Die Passagiere sollen aber vergleichsweise ruhig geblieben sein, berichtet ein Flugzeuginsasse dem Nachrichtensender „CNN“.