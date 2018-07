Hat Ryanair übermüdeten Flugbegleitern mit Kündigung gedroht?

Drohung gegen die eigenen Mitarbeiter: Ryanair will angeblich Flugbegleitern kündigen, die übermüdet sind.

Dem Bericht zufolge habe sich zum Beispiel vor vier Tagen eine Crew in Köln nach bereits achteinhalb Stunden Dienst geweigert, auch noch den Rückflug zur Basis nach Palma de Mallorca anzutreten. Der Kapitän habe demnach pflichtgemäß seine Besatzung gefragt, ob sie sich dazu in der Lage fühle. Der Co-Pilot habe zugestimmt. Die Flugbegleiter nicht.

Demnach schrieb die Ryanair-Managerin Andrea Doolan am Mittwoch an alle Flugbegleiter: „In den letzten Wochen weigerten sich einige Flugbegleiter, ihre Dienste zu beenden.“ Das sei unter der „irrigen Annahme geschehen, dass sie ein Recht dazu hätten. Wir weisen Sie darauf hin, dass solche Weigerungen disziplinarische Folgen haben – bis hin zu und inklusive Entlassungen.“

Der Kapitän soll danach seinen Vorgesetzten angeboten haben, das Flugzeug leer nach Palma zu fliegen – damit es zumindest am richtigen Ort für die kommenden Einsätze stehe. Doch die Zentrale in Dublin soll, so der Bericht, abgelehnt haben. Stattdessen soll ein Ryanair-Mitarbeiter verlangt haben, mit allen Flugbegleitern einzeln zu sprechen.

Crew ist zu müde – und soll am nächsten Tag um 5.55 Uhr wieder losfliegen

Die Crew der Boeing 737 soll mit mit Sicherheitsbedenken argumentiert haben – und wurde angeblich gleich am nächsten Tag zu Einzelgesprächen in Dublin zitiert. Der Abflug dazu sollte um 5.55 Uhr morgens stattfinden. Nach einem Tag mit Überstunden und Klagen über Müdigkeit.

Dass das kein Einzelfall zu sein scheint, zeigt die angebliche Drohmail der Managerin. Die Chefin für den Bereich Inflight Operations schreibt darin, dass die Weigerung der Mitarbeiter, ihren Dienst zu beenden, dazu führe, dass sich Flüge verspäteten und Flugzeuge an den falschen Basisstationen stünden.

Derzeit ist der Luftverkehr in ganz Europa chaotisch. Flüge fallen doppelt so häufig aus, auch die Verspätungen haben stark zugenommen. Dazu hat Ryanair aktuell auch noch mit Streiks zu kämpfen.

Gegenüber dem reisereporter wollte sich das Unternehmen nicht zu den Vorwürfen äußern.