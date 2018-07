Anzeige

Eine Stewardess von Ryanair ist während der Arbeit eine rutschige Flugzeugtreppe hinabgestürzt, hat sich dabei schwer verletzt – und bekommt nun 30.000 Euro Schadensersatz von der Fluggesellschaft. Das hat ein Gericht in Irland entschieden.

Ryanair-Stewardess fiel die Flugzeugtreppe hinab und war bewusstlos

Die 28-jährige Laura Albacete war an einem regnerischen Morgen im irischen Cork auf einer hydraulischen Treppe ausgerutscht, die an das Flugzeug herangefahren wurde. Die Spanierin war im Jahr 2012 die gesamte Treppe hinuntergefallen und hatte sich dabei so am Kopf verletzt, dass sie bewusstlos war und für kurze Zeit ihr Gedächtnis verlor.