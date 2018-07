Bewertet werden sollten Städte nach der Qualität der Sehenswürdigkeiten, der Kultur, des Essens, der Freundlichkeit, den Shoppingmöglichkeiten und dem allgemeinen Eindruck. Gewonnen hat am Ende, wie schon im Vorjahr , die mexikanische 70.000-Einwohner-Stadt San Miguel de Allende vor Oaxaca im Süden Mexikos.

In den USA scheinen deutsche Städte nicht besonders viele Touristen nachhaltig beeindruckt zu haben. Im Ranking der 15 besten Städte der Welt, das das US-amerikanische Reisemagazin „Travel and Leisure“ gerade veröffentlicht hat, tauchen jedenfalls weder Hamburg noch Berlin oder München auf.

Die europäischen Metropolen gingen dabei relativ leer aus. Neben München, Berlin und Hamburg fehlen nämlich zum Beispiel auch Paris oder London. Einzig Rom ist vertreten.

Trotzdem haben die Amerikaner nicht einfach alle Städte in ihrem Umkreis gewählt. Aus den USA sind weder San Francisco noch New York City unter den besten 15 Städten – stattdessen Charleston im Bundesstaat South Carolina, und zwar als einzige Stadt in den USA.