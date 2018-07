Kopie und Original: Die Freiheitsstatue in Las Vegas (l.) wurde statt des Originals aus New York auf Postkarten gedruckt.

Anzeige

Die US-amerikanische Post hat aus Versehen ein Bild der falschen Freiheitsstatue auf mehr als drei Millionen ihrer Briefmarken gedruckt. Statt des weltbekannten Originals aus New York City nahm man ein Bild der Kopie, die in der Wüstenmetropole Las Vegas vor einem der zahlreichen Casinos steht.

Amerikanische Post kümmerte ihr Fehler nicht wirklich

In Las Vegas steht neben einem falschen Eifelturm und einem falschen Mini-Venedig eben auch eine falsche Freiheitsstatue – und die sieht fast genauso aus wie das Original. Gleiche Farbe, gleiches Material. Auf dem Bild war nur das Gesicht zu sehen. So fiel der Irrtum kaum auf. Und deswegen kümmerte die Post ihr Fehler auch nicht so wirklich.

Im Gegenteil: „Wir mögen das Bild wirklich und sind begeistert, dass die Menschen den Fehler bemerkt haben“, sagte ein Sprecher der Post dem US-Sender „CNN“ im Jahr 2011. Die Postkarte wurde bis zum Jahr 2014 verkauft.