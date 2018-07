Sie haben Millionen mit ihren Reisebildern inspiriert, jetzt sind sie tot: Drei Mitglieder des Instagram- und Youtube-Kanals „High on Life“ sind in Kanada gestorben. Sie stürzten einen Wasserfall hinab.

Die drei Youtuber Ryker Gamble, Megan Scraper und Alexey Lyakh von „High on Life“ sind am Wasserfall Shannon Falls ums Leben gekommen.

Tragisches Unglück in Kanada: Drei Youtuber des Kanals „High on Life“ sind bei einem Ausflug zu den Shannon Falls rund 50 Kilometer nordwestlich von Vancouver gestorben. Die kanadische Polizei sagte, dass Ryker Gamble, Alexey Lyakh und Megan Scraper am vergangenen Dienstag an dem Wasserfall in die Tiefe gestürzt seien.

Demnach waren die Youtube-Stars mit einer Gruppe Freunde unterwegs, als sie ausrutschten und 30 Meter tief in einen natürlichen Pool fielen.