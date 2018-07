Sie wollte nach einem furchtbar turbulenten Flug mit technischen Problemen nur etwas trinken, um etwas gegen ihren trockenen Mund zu tun. Dafür will Ryanair einer alten Dame ernsthaft 3 Euro abknüpfen.

Servicewüste Ryanair: So zuvorkommend wie hier bekam Bev B. (nicht im Bild) nach dem Horrorflug ihr Wasser nicht serviert. (Symbolfoto)

Clive schildert dem „ Bournemouth Echo “ seine Erfahrungen: „Erst dachten wir, das seien Turbulenzen, aber sie kamen und gingen immer wieder.“ Das Schütteln sei ziemlich stark gewesen und nach einer Weile seien die Passagiere per Durchsage informiert worden, dass es ein technisches Problem gebe.

Der Hintergrund: Bev und Clive B. (beide 70) aus England wollten nach ihrer sechstägigen Spanienreise von Murcia zurück in ihre Heimatstadt Bournemouth fliegen. Doch wie so oft bei Ryanair kam es anders, als sie dachten: Nur 30 Minuten nach dem Start wurde die Maschine immer wieder heftig durchgeschüttelt.

Clive weiter: „Man sagte uns, es würde nur 20 Minuten bis Madrid dauern, aber dann mussten wir weitere 20 Minuten um den Flughafen kreisen, bevor wir, von Rettungsfahrzeugen flankiert, landen konnten.“

Es war ganz schön heftig… Meine Frau hat sich an mich geklammert. Clive B.

Weiterhin beschreibt der Engländer, wie der Passagier neben ihm verzweifelt den Kopf in den Händen vergraben habe, seine Frau klammerte sich an ihm fest. Alle Insassen hätten nach der Landung erleichtert applaudiert.

Dann mussten sie aber noch eine Stunde in der Maschine ausharren, bis der Ersatzflieger bereitstand.

Ryanair will 3 Euro für Wasser nach Horrorflug

Deshalb bat Bev nach der Landung nach einem Glas Wasser. Ihr Mund sei vor lauter Angst während des Flugs ganz ausgetrocknet gewesen. „Ich habe nach einem Glas Wasser gefragt und der Steward kam mit einer Flasche und sagte, das mache 3 Euro. Ich fand das schrecklich“, erklärt sie.

Ryanair-Passagiere kommen mit neun Stunden Verspätung in Bournemouth an

Nach diesem unsensiblen Verhalten dauert die Odyssee des Ehepaares – und der anderen Passagiere – noch die ganze Nacht an: Neun Stunden nach der geplanten Ankunftszeit landete Bev mit ihrem Mann Clive am frühen Donnerstagmorgen vergangene Woche endlich in Bournemouth.

Gegenüber der britischen „Sun“ äußert sich Ryanair, dass die Passagiere von Madrid mit einer Ersatzmaschine nach Birmingham geflogen wurden, von wo sie in einem Reisebus weiter nach Bournemouth fahren mussten. Zu der unsensiblen Forderung nach 3 Euro für ein Glas Wasser hat sich die Airline nicht geäußert.