Das sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen

Spanien, Italien, Griechenland oder doch im eigenen Land – wo machen die Deutschen am liebsten Urlaub? Und wohin würden sie auswandern? Antworten gibt eine aktuelle Studie. Wir fassen sie zusammen.

Wenn es um die Sympathieträger geht, liegt Nordeuropa weit vorne. Am meisten mögen die Deutschen ihr eigenes Land, 69 Prozent finden es sympathisch. Es folgen Schweden (63 Prozent), Norwegen (60 Prozent) und Dänemark (56 Prozent).

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstitutes „ Splendid Research “ zu 30 Ländern weltweit. Die Teilnehmer wurden gefragt, welches der Länder sie sympathisch finden, in welchen Ländern sie Urlaub machen würden und in welchen sie sich vorstellen könnten, dauerhaft zu leben.

Gar nicht geht für die Deutschen Urlaub in Israel, das können sich nur 15 Prozent vorstellen. Russland belegt den vorletzten Platz (17 Prozent), ebenfalls unbeliebt ist China (19 Prozent).

Ebenfalls wieder beliebter als Reiseziel ist Ägypten. 28 Prozent der Deutschen könnten sich vorstellen, dort Urlaub zu machen, 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der Türkei zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier sind es 24 Prozent, ein Plus von 6,6 Prozent. Trotzdem reicht es für beide Länder nur für einen Platz im unteren Drittel der beliebtesten Reiseländer.

Wenn es um Urlaub geht, dann reisen die Deutschen am liebsten nach Südeuropa. Italien ist das beliebteste Reiseziel, 65,5 Prozent der Deutschen würden dort gerne Urlaub machen. Auf Platz 2 landet Urlaub in der Heimat (64 Prozent). Auf Platz 3 folgt Spanien (62 Prozent), Platz 4 belegt Griechenland mit 60 Prozent. Das Land hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich hinzugewonnen, knapp 11 Prozent.

In diesen Ländern wollen die Deutschen leben

Du überlegst, für längere Zeit in einem fremden Land zu leben oder gleich ganz auszuwandern? Dann hilft dir bei Suche nach dem passenden Ziel vielleicht unser Quiz „In welchem Landsolltest du eigentlich leben?“. Oder aber du lässt dich inspirieren von den Antworten der Studienteilnehmer.

In punkto Auswanderziele liegen unsere südlichen Nachbarländer vorne: 33 Prozent der Deutschen würden in der Schweiz leben wollen, 31,7 Prozent in Österreich. Großbritannien verliert im Vergleich zum Vorjahesranking 3,3 Prozentpunkte und landet mit 10 Prozent im unteren Mittelfeld – eine Reaktion auf den Brexit? Ebenfalls ordentlich Prozentpunkte büßt Norwegen ein. Zwar liegt es mit 28 Prozent noch auf dem fünften Platz, verliert aber 5,3 Prozent.

Schlusslicht bildet, genau wie in Sachen Sympathie und Urlaub, Israel mit lediglich 0,9 Prozent. Kurz davor liegen Agypten und China mit je einem Prozent.