So schön sind die 19 neuen Unesco-Welterbestätten

Foto: Office of the Leading Group for World Heritage Application of Tongren City

Anzeige

Jedes Jahr diskutiert das Unesco-Welterbekomitee darüber, welche Natur- und Kulturschätze dieser Welt neu in die Welterbeliste aufgenommen werden. 2018 sind es 19 – von denen liegen sieben in Europa und zwei in Deutschland.

Neu aufgenommen als Weltkulturerbe wurden die Wikinger-Stätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein. Dort machen Besucher eine Zeitreise ins erste Jahrtausend nach Christus und sehen Relikte von Straßen, Gebäuden, Friedhöfen und einem Hafen. Umgeben ist die frühere Handelsstadt von Teilen des Danewerks, einer Befestigungslinie. Haithabu war ein Knotenpunkt zwischen Kontinentaleuropa und Skandinavien sowie zwischen Nord- und Ostsee.

Ebenso darf sich der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt jetzt Weltkulturerbe nennen. Er wurde zwischen 1213 und 1250 gebaut und zählt zu den bedeutendsten Kathedralbauten des Mittelalters. Damit gibt's in Deutschland nun 44 Welterbestätten.

Das sind die 19 neuen Welterbestätten der Unesco

Weltweit gibt's nun insgesamt 1.092 Welterbestätten. Neu hinzugekommen sind unter anderem Jagdgründe der Inuit in Dänemark, eine Waldlandschaft in Kanadaeine, eine riesige Oase in Saudi-Arabien und eine Kalifatsstadt in Spanien.

Hier kannst du dir alle Welterbestätten anschauen: