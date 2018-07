Auch Bettgeschichten innerhalb der Crew seien keine Seltenheit. Tina M., die mehrere Jahre lang in Duty-Free-Shops für zwei Kreuzfahrtgesellschaften gearbeitet hat, berichtet, dass die meisten Mitarbeiter miteinander ins Bett gestiegen sind. „Es ist ein einsamer Lifestyle, jeder war auf der Suche nach jemandem.“

Sex unter Kollegen auf dem Kreuzfahrt-Schiff

Angestellte mit höheren Rängen seien besonders beliebt: die haben bessere Kabinen. Selbst wenn Zuhause Ehepartner und Kinder warten würden, führten viele Offiziere an Bord ein Doppelleben.

Der Fotograf James H., der ebenfalls auf Kreuzfahrten gearbeitet hat, ergänzt: „Viele Offiziere haben ihre Liebhaber in ihre Kabine einziehen lassen. Sobald die Familie über die Ferien an Bord kamen, mussten sie wieder ausziehen.“ Dies sei als völlig normal angesehen worden.

Drogen auf Kreuzfahrten: High-Alarm statt Hai-Alarm

Ebenfalls keine Seltenheit: Drogen. Claire erzählt von einem Vorfall während einer Weltreise, auf der „wir zwischen den Cook Islands und Hawaii von der Drogenfahndung und der Einwanderungsbehörde einer Razzia unterzogen wurden. Wir waren geschockt, wie viel Kokain von den Spürhunden gefunden wurde und wie viele Menschen daraufhin das Schiff verlassen mussten. Viele davon Senioren, die auf dieser Reise ein bisschen Sonne im Winter tanken wollten...“

Todesfälle auf Kreuzfahrten: Leichen im Kühlraum

Weil so viele Rentner auf Kreuzfahrt gehen – zum Teil, um über Monate hinweg an Bord günstiger und bequemer leben könnten als Zuhause (in England) – soll es außerdem hin und wieder zu Todesfällen an Bord kommen.

Shop-Mitarbeiterin Tina berichtet gegen über der „Sun“ vom „Sarg-Schrank“, einem Vorratsraum des Shops neben dem Kühlraum, in dem die Leichen „aufbewahrt“ wurden.