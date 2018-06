Eine zurückgelassene Tasche auf einer Toilette hat an einem Flughafen in Australien einen Bombenalarm ausgelöst. Doch der Inhalt überraschte das Spezialisten-Team, denn darin saß ein Zwergkaninchen.

Dieses Kaninchen sorgte für viel Aufregung am Flughafen in Adelaide in Australien.

Anzeige

Es war ein unerwarteter Fund, den das Bombenräumkommando am Flughafen in Adelaide machte. Das Sondereinsatz-Team war von der Polizei zur Hilfe gerufen worden, nachdem eine zurückgelassene pinke Tasche auf der Damentoilette des Airports in Australien gefunden worden war.

Bomben-Experten konnten nicht mit einem Kaninchen rechnen

Das Bombenentschärfungsteam musste wohl mit allem rechnen. Aber nicht damit. In der Tasche saß ein wohlerzogenes, etwa einjähriges Zwergkaninchen mit einer roten Leine um den Hals.

‼ CALL FOR INFORMATION AFTER RABBIT ABANDONED AT ADELAIDE AIRPORT ‼ A bag left inside Adelaide Airport’s female toilets... Gepostet von RSPCA South Australia am Mittwoch, 27. Juni 2018

Der Job der Experten war damit schnell beendet, es übernahm die Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Auch für die war es ein ganz besonderer Einsatz: „Das ist das erste Mal seit 26 Jahren, dass ich einen Job wie diesen machen musste“, sagte Spezialistin Nalika van Loenen dem Nachrichtenportal „abc.net“. Das Kaninchen blieb die Nacht über in einem warmen Käfig und bekam einige Möhren zu fressen.