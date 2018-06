Es sei nicht weniger als eine „historische Sichtung“ – das schreibt das Forscherteam, das den ersten Weißen Hai seit 30 Jahren vor den Balearen entdeckt hat. Das fünf Meter lange Tier schwamm in der Nähe der Insel Cabrera. Die liegt südlich von Mallorca , der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen.

In den vergangenen Jahren hatte es schon mehrfach Gerüchte von Weißen Haien in der Gegend gegeben. Das aber tatsächlich eines der angsteinflößenden Tiere in dieser Region des Mittelmeeres gesichtet wird, ist ausgesprochen selten.

Ist der Weiße Hai vor Mallorca für Urlauber gefährlich?

Bislang handelte es sich bei den Sichtungen fast ausschließlich um kranke Exemplare anderer Haiarten, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Von diesen ging für Badegäste keinerlei Gefahr aus, da es sich um ungefährliche Tiere handelte.

Auch jetzt sollten Urlauber sich (noch) keine Sorgen machen, da der Hai rund 15 Kilometer von Cabrera entfernt schwamm.

Weiße Haie verdanken ihren Namen ihrem hellen Bauch. Es sind die größten Raubfische der Welt und sie können auch Menschen gefährlich werden. Allerdings gab es nach Angaben des Portals „Sharkprotect“ in den vergangenen 200 Jahren nur 37 dokumentierte Angriffe eines Weißen Hais auf Menschen, 17 davon gingen tödlich aus.