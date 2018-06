Prost! Die 8 coolsten Biergärten Berlins im Test

An lauen Sommerabenden gibt es doch nichts Schöneres, als ein kühles Bier im Freien zu trinken – am besten geht das im Biergarten. reisereporterin Leo stellt ihre liebsten in Berlin vor.

Leos Favorit in Sachen Biergärten: Das Café am Neuen See in Berlin.

Sommerzeit ist Biergartenzeit, das ist in Deutschland fast schon ein ungeschriebenes Gesetz. Auch wenn der Pro-Kopf-Bierkonsum der Deutschen in den letzten 20 Jahren auf für die Brauereien fast schon dramatische 106 Liter pro Jahr gesunken ist, gehört der Feierabend oder Sonntagnachmittag an einem Biertisch im Grünen einfach dazu.

1. Der Pratergarten (Prenzlauer Berg)

Der Pratergarten auf der Kastanienallee mitten im Prenzlauer Berg ist der älteste Biergarten Berlins. Bereits 1837 wurde dort zum ersten Mal Bier ausgeschenkt, und diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Dieser Biergarten hat also zwei Weltkriege, die Teilung Berlins und die Gentrifizierung des Prenzelbergs überlebt und ist somit eine echte Berliner Institution.

2. Café am Neuen See (Tiergarten)

Das Café am Neuen See ist eine wundervolle Oase in der Mitte von Berlin. Da es im Tiergarten liegt, kannst du dich hier von Großstadtlärm und -trubel erholen, unter Bäumen chillen, ein kühles Bier trinken und sogar ein Bötchen mieten.

Denn der Name ist Programm: Der Biergarten liegt direkt an einem kleinen See, was ihm ein ganz besonderes Flair verleiht. Hier trifft sich Alt und Jung, Ost und West, Hipster und Krawattenträger. Und ja, ich gebe zu, dieser Biergarten ist mein absoluter Favorit!

Café am Neuen See | Adresse: Lichtensteinallee 2, 10787 Berlin | Anfahrt: S3, S5, S7, S9, S75 bis Tiergarten | Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 11 Uhr, Samstag bis Sonntag ab 10 Uhr