Zu viele Billigflieger! Lufthansa kritisiert Flughafen Frankfurt

Die sei am Flughafen Frankfurt schlechter organisiert als an anderen großen internationalen Flughäfen, so der Sprecher. Das liege zwar zum Teil an der Aufgabenverteilung bei der Sicherheitskontrolle, für die nicht der Flughafen selbst, sondern das Bundesinnenministerium zuständig ist, aber auch am Flughafen.

Der Flughafen Frankfurt hat seine Kapazität erhöht. Und das ärgert die Lufthansa . Denn seit mehr Flugzeuge, darunter viele Maschinen von Billigairlines, in Frankfurt starten und landen hat der Flughafen ein Qualitätsproblem. Die Schlangen an den Sicherheitskontrollen seien noch länger geworden, es komme vermehrt zu Verspätungen.

Beispielsweise werden an anderen Flughäfen Personen aus den Schlangen vor der Sicherheitskontrolle herausgezogen, die besonders lange dafür brauchen, ihr Handgepäck, elektronische Geräte und Gürtel, in den Schalen zu verstauen, die durch den Scanner fahren. In Frankfurt dagegen hielten sie alle Wartenden auf, so der Lufthansa-Sprecher.

Die Probleme des Flughafens fallen auf die Airlines zurück

Zudem stünden in Frankfurt erst direkt vor den Scannern kleine Tischchen zur Verfügung, an denen die Fluggäste ihr Hab und Gut in den Schalen verstauen können. An anderen Flughäfen sei dafür viel mehr Platz. Die erhöhte Kapazität verschärfe dieses und andere Probleme noch und das falle auf die Lufthansa zurück.

Denn die Kunden unterscheiden nicht zwischen Flughafen und Fluganbieter. „Wenn es Probleme bei der Abwicklung gibt, fällt das auf uns zurück“, so der Lufthansa-Sprecher.