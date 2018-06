Das sind die 25 beliebtesten Strände der Welt

… zumindest laut Instagram. Denn die Hashtags #paradies, #inselleben, #traumurlaub findest du in den Bildunterschriften der 25 beliebtesten Strände auf Instagram. Welche das sind, erfährst du hier.

14 der beliebtesten Strände auf Instagram liegen in der Karibik. Einer von ihnen ist der Varadero Beach auf Kuba.

Aber: Leider ist kein deutscher Strand dabei. Ein besonders atemberaubender der vier europäischen Strände liegt in Griechenland . Der Strand Navagio – im Gesamtranking auf Platz 18 – ist ein kleiner Sandstrand, der von hohen Felsen umgeben ist. Der Strand im Nordwesten der griechischen Insel Zakynthos ist ausschließlich mit dem Boot zu erreichen.

Die höchste Dichte an traumhaften Stränden gibt es offenbar – wer hätte es gedacht – in der Karibik : Gleich 14 der beliebtesten Strände auf Instagram liegen im Karibischen Meer. Im Pazifik, in Australien , Asien und Afrika sind je zwei, einer liegt auf Bermuda im Nordatlantik. Immerhin vier liegen in Europa .

Die anderen drei europäischen Strände liegen auf Zypern, in England und Island. Der Fig Tree Bay Beach an der Ostküste von Zypern liegt in der Gunst der Instagram-Nutzer auf Platz 20. Mehr als 31.000 Bilder mit dem Hashtag „#figtreebay“ gibt es.

Der Reynisfjara Beach in Island ist eher wild als ein Traumstrand

Der Reynisfjara Beach in Island belegt Platz zwölf des Rankings. Er fällt zwar nicht in die typische Kategorie Traumstrand mit türkis Wasser und weißem Sand – dafür ist er wild und ursprünglich. Denn der Strand an einem der südlichsten Punkte Islands ist berühmt für seinen schwarzen Sand aus Vulkanstein und seine Basaltberge.