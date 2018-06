Grölende Partytouristen, Schlägereien, Alkoholexzesse – an Mallorcas Stränden kommt es immer wieder zu Totalausfällen. Den Behörden von Cala Ratjada reicht es, sie planen ein Alkoholverbot am Strand.

Vor allem deutsche Partytouristen machen Hotelbesitzern und Behörden das Leben in Mallorcas Urlaubsorten Cala Ratjada und Cala Agulla schwer. Eine Gruppe junger Männer für Schlagzeilen, die nackt in einem öffentlichen Springbrunnen badete. Wenig später sorgte eine Massenschlägerei für Aufsehen.

Die Regierung der Gemeinde von Capdepera – zu der Cala Ratjada gehört – will nun die Reißleine ziehen und den Saufgelagen ein Ende bereiten.

„Die Regierung im Rathaus will erreichen, dass der Konsum von Alkohol an den Stränden verboten wird“, teilt die Behörde der „Mallorca Zeitung“ mit. Erlaubt sein solle er nur noch in den Chiringuitos, den Bars am Strand. Die Getränke von dort oder in anderen Läden gekaufte mit an den Strand zu nehmen und dann auf der Liege oder dem Handtuch zu trinken solle verboten werden.