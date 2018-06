Holzklasse: 7 Tricks, wie du am meisten rausholst

Den besten Sitzplatz und das meiste Freigepäck trotz günstigem Ticket – reisereporterin Jasmin kennt die Tricks, mit denen du am meisten aus einem Billigticket herausholst und verrät dir sieben davon.

So ein Economy-Flug kann richtig angenehm sein – wenn du die Tricks kennst, mit denen du am meisten aus deinem Billigticket herausholst. (Symbolfoto)

1. Günstig buchen bedeutet, zum richtigen Zeitpunkt zu buchen

Bei Kurzstrecken innerhalb Europas ist der günstigste Buchungszeitpunkt 30 Tage vor Reisebeginn, bei Langstrecken sind es elf Monate. Tipp: Wer Newsletter von Airlines abonniert, erfährt schnell von Aktionen und Spezialpreisen und kann so auch kurzfristig ein günstiges Ticket ergattern.

Bevor du aus deinem Billigticket das Beste rausholst, geht es darum, schon bei der Buchung zu sparen. Und das bedeutet nicht nur, sich nach Angeboten umzusehen, sondern genau dann zu buchen, wenn die Preise am niedrigsten sind.

2. Sich nicht von „Big Brother“ die Flugpreise vermiesen lassen

Wer an ein bestimmtes Reiseziel fliegen möchte, immer wieder mal nach Preisen schaut und sich wundert, warum die permanent steigen statt mal zu sinken, sollte unbedingt seinen Cache leeren und die Browserdaten löschen.

3. E-Mails von der Airline genau lesen

Es passiert immer wieder mal, dass sich etwas an den Flugdaten ändert und du per E-Mail darüber informiert wirst. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Denn Reisende haben dann nicht nur Anspruch auf eine Entschädigung, sondern können auch kostenlos auf einen früheren oder späteren Flug wechseln.

4. Flexibel sein und Geld bekommen

Das bedeutet: Du sitzt vielleicht noch ein paar Stunden am Flughafen, bekommst aber für diese Flexibilität beispielsweise 250 Euro. Hast du keinen Stress, ist das eine großartige Sache, dein Ticket aufzuwerten – und vielleicht direkt in ein neues zu investieren!

Wer es nicht eilig hat, an sein Reiseziel zu kommen, sollte am Flughafen aufmerksam den Durchsagen lauschen. Flüge sind häufig überbucht, sodass Passagieren angeboten wird, freiwillig die nächste Maschine zu nehmen – und dafür ordentlich Geld zu bekommen.

5. Hab das Airline-System genau auf dem Schirm

Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dich ein bis zwei Wochen vor dem Flug in der App oder auf der Website der jeweiligen Airline mit dem Buchungscode unter „Meine Buchung“ einloggst. Oftmals kannst du bereits einen Sitzplatz auswählen – auch mit einem Billigticket.

6. Den Koffer kostenlos mitnehmen

Economy-Tickets sind deshalb oft so günstig, weil kein Freigepäck dabei ist – da wollen die Airlines wieder kassieren. Je nach Reisedauer muss man abwägen, was für einen sinnvoll ist: Brauchst du unbedingt einen großen Koffer, sparst du am meisten, wenn du direkt bei der Buchung ein Gepäckstück angibst.

Buchst du das erst am Flughafen dazu, kostet es gern das Doppelte. Für ein paar Tage kommt man aber auch gut mit einem kleinen Koffer in Handgepäckgröße durch. Tipp: Wer sich jedes Mal ärgert, dass scheinbar alle Passagiere sparen wollten, mit Handgepäck fliegen und garantiert nicht Platz für alle Koffer ist, sollte ruhig bleiben.

Wer das nicht schafft, muss versuchen, als einer der Ersten an Bord zu gehen, denn dann sind die Gepäckfächer noch leer. Alternativ bleibt man locker und geht zuletzt an Bord. Fakt ist: Der Koffer kommt in jedem Fall mit. Wenn es keinen Platz gibt, landet er einfach im Frachtraum – ohne Aufpreis.