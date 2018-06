Diese 7 Jungs haben Amerika im Schulbus durchquert

Ein Beitrag geteilt von Alaska to Patagonia (@sevendownsouth) am Mai 27, 2018 um 3:36 PDT

Insgesamt habe die Reise aber zusammengeschweißt – wohl auch, weil alle sieben Lübecker einen Hang zur Verrücktheit haben. So starteten sie unterwegs immer wieder (nicht immer ganz ungefährliche) Aktionen: „Rombout hat sich zum Beispiel mit einem Seil am Bus befestigt und ist so hinter dem Bus durch Patagonien gelongboarded. Und wir haben uns Golfschläger gekauft und vom Dach Abschläge gemacht.“

Auf den Sitzen im Bus hielt es die sieben tatsächlich nie lange: „Wir liebten es, auf dem Busdach mitzufahren“, sagt Mino. Von dort aus sei der Blick so frei gewesen auf wilde Tiere und die oftmals endlos scheinende Landschaft.

Am schönsten sei diese in Kolumbien gewesen: „Bergig, riesige Palme und Kokaplantagen, das war schon atemberaubend.“ Keinen Spaß hingegen hätten die Tage gemacht, an denen sie zu lange gefahren sind. „Als wir zum Beispiel in der Wüste mal kein Wasser mehr hatten, mussten wir mehr als zwölf Stunden durchfahren, um zur nächsten Stadt zu kommen. Wenn man da etwas Schönes gesehen hat, konnten wir nicht mal eben ranfahren und auf Erkundungstour gehen.“

Quer durch Amerika – auf Umwegen

Dabei war das eigentlich die Lieblingsbeschäftigung der Lübecker. Wann immer sie eine spannende Abzweigung sahen, bogen sie ab. Und so sind sie am Ende deutlich mehr als die 25.000 Kilometer lange Nord-Süd-Verbindung der Panamericana gefahren – nämlich ganze 40.000 Kilometer.