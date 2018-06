Anzeige

Ups, verloren! Reporter haben für die Zeitschrift „Reader’s Digest“ insgesamt 192 Brieftaschen verloren. Darin enthalten: ein Zettel mit Namen und Telefonnummern, Familienfotos, Coupons, Businesskarten und umgerechnet 50 Dollar.

Helsinki ist die ehrlichste Stadt der Welt

In 16 Städten wurde jeweils zwölfmal getestet. Und die ehrlichsten Finder gab es in Helsinki: Elf der zwölf Brieftaschen wurden in Finnland zurückgegeben. Einer der Finder erklärte gegenüber den Reportern: „Finnen sind von Natur aus ehrlich…“

Die lutherische Kathedrale hinter der Uferpromenade in Helsinki. Foto: imago stock&people

Platz zwei des Rankings geht an Mumbai in Indien. Dort wurden neun der zwölf Portemonnaies zurückgebracht. Ungarns Hauptstadt, Budapest, kommt mit einer Rückgabe weniger auf Platz drei, gemeinsam mit New York. Ein 36-jähriger Mitarbeiter der Regierung sagte, es sei ein Gerücht, dass New Yorker unfreundlich seien – deshalb hätten so vielen eben auch helfen und die Brieftasche zurückgeben wollen.

Versuch zeigt: London ist die unehrlichste Stadt der Welt

Auf dem vierten Platz überrascht Moskau, den sich die russische Stadt mit Amsterdam teilt. Berlin folgt mit Ljubljana in Slowenien und jeweils sechs ehrlichen Findern.

Auf dem letzten Platz landet London – hier gaben nur fünf Menschen die Brieftaschen zurück.