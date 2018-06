Ich gehe also allein an Bord, in der maltesischen Hauptstadt, der kleinsten Hauptstadt, diesjährigen Kulturhauptstadt Europas und einem „reisereporter Top Place 2018“ : Valletta, das mit gut 6000 Einwohnern eher ein Kulturhauptdorf ist. Ein Küstenparadies aus Sandsteinfassaden, bunten Balkonen und Meerblicken. Linksverkehr, rote Telefonzellen, durch die schachbrettartig angelegten Gassen klingt eine Mixtur aus Französisch, Arabisch und Englisch – Maltesisch, ein Produkt der langen Kolonialgeschichte, die erst 1964 mit der Unabhängigkeit von Großbritannien endete.

Aber fangen wir von vorn an. Damit, dass Edu und ich die Reise diesmal nicht gemeinsam antreten können, weil ein ganzer Schwung von Prüfungen unmittelbar bevorsteht, von dem für ihn als Brasilianer sein Studentenvisum abhängt.

Traurige Gesichter: Carina und Edu am Flughafen. Foto: Maria Menzel

Aber abgesehen davon, dass dieses Jahr in dem wir als „ reisereporter 2018 “ mit und für euch die Welt erkunden dürfen, sowieso ein außergewöhnliches ist, werde ich am Ende dieser Adria-Tournee zu Wasser auf der „Mein Schiff 2“ von TUI Cruises um eine große Erfahrung reicher zu sein – die ich selbst wohl erst sehr spät, vielleicht nie gemacht hätte.

Eines vorweg: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst eine Kreuzfahrt gebucht hätten, ist sehr gering – zumindest vor meinem 60. Lebensjahr. Das liegt sicherlich auch am Preis, vor allem aber an der Gewohnheit. Rucksack statt Rollkoffer, Abenteuer statt All-inclusive, Entdecken statt Entspannen. Richtiges Studentenreisen eben.

Apropos: Von (nicht über) Bord gehen wir in fünf Städten und drei Ländern – in der kroatischen Game-of-Thrones-Kulisse Dubrovnik, im italienischen Bilderbuchaltstädtchen Bari, im slowenischen Trüffel- und Tropfsteinhöhlen-Paradies Koper, wo man für einen Euro schon ein wirklich gutes Glas slowenischen Wein bekommt. Und schließlich in der italienischen Kaffeehauptstadt Triest, von wo aus die 2.000 Passagiere am Ende die Heimreise antreten werden.

Zwei Teilnahmebedingungen stehen in der Beschreibung für den Canyoning-Landausflug: keine Höhenangst und eine gute körperliche Verfassung. Und das scheinen alle mehr als ernst genommen zu haben: Keiner der Teilnehmer ist älter als 30 Jahre, sportlich sowieso.

Nach 45 Minuten Fahrt steigen wir aus dem Bus und hinein in eine zweite Haut aus Neopren: Shorts, Latzhose, Jacke, Schuhe, Schwimmweste, Helm. Draußen 35 Grad, im Anzug kocht man im eigenen Saft – elegant ist anders. Und spätestens nach dem schweißtreibenden Abstieg kann ich es kaum erwarten, mich ins kühle Wasser der Cetina zu stürzen.

In Split gab's Action für Carina: Canyoning im Fluss Cetina. Foto: Menzel

Zweieinhalb Kilometer schwimmen, springen und klettern wir den Fluss unter Anleitung und mit Hilfe unseres Guides Tony hinunter. Wasser, Adrenalin, Blaue Flecken: Auch das ist Kreuzfahren – wenn man will.

Und am Ende dieses Tages schmecken die fünf Gänge inklusive 37-Sorten-Käsebuffet noch ein bisschen besser als sonst, ist der Ausblick vom Kabinenbalkon noch ein bisschen malerischer, fühlt sich das Bett, in das ich mich am späten Abend schließlich fallen lasse, noch ein bisschen weicher an.

Und in meiner heiteren Erschöpfung finde ich Gefallen an dem Gedanken, einfach die Augen zu schließen und ohne meine sieben Sachen packen zu müssen morgen früh an einem anderen Ort ein neues kleines oder großes Abenteuer erleben zu dürfen. Vielleicht sollten Edu und ich doch mal auf eine Kreuzfahrt sparen – dann aber eine gemeinsame.