Treffe Mickey, Minnie, Donald und Co und erlebe einen Tag in der Welt von Disney. (Symbolbild)

Tauche bei einem Kurzurlaub in Paris mit der gesamten Familie in die Szenerie deiner Disneyhelden ein. Freue dich auf eine Reise ins Disneyland Paris, die zu einem unvergesslichen Erlebnis für dich und deine Kinder wird. In Kombination mit einem Hotel ist dieses Angebot genau richtig für alle Familien, abenteuerlustige Paare oder Film-Freunde.

Insgesamt umfasst der Vergnügungspark Disneyland Paris zwei große Themenparks: Den Disneyland Park und die Walt Disney Studios, die mit abwechslungsreichen Attraktionen, Shows und Events Klein und Groß gleichermaßen begeistern. Besuche nur einen oder gleich beide Themenparks – Langeweile kommt wahrscheinlich auch nach mehreren Tagen im Disneyland Paris nicht auf.

Was dich auf deiner Reise nach Paris erwartet:

Unterkunft: Wähle zwischen verschiedenen 4-Sterne Hotels (Der Preis kann je nach Hotel abweichen)

Reisezeiträume: Juli bis November 2018 (je nach Reisezeitraum kann der Preis variieren)

Wie lange: eine Übernachtung (Der Preis von 139 Euro pro Person bezieht sich auf das Angebot 2 Parks – 1 Tag bei einer Reise vom 08.11.- 09.11.2018 im 4-Sterne Hotel)

Mit inlusive:

Frühstück

weitere Extras je nach Hotel

Eintritt in die Parks

»Klicke hier und buche deinen Tag im Dinseyland Paris!