Die „Anchored 2018“-Kreuzfahrt durchs Mittelmeer ist vergangene Woche komplett ausgeartet: Exzessiver Drogenmissbrauch, wilde Orgien an Deck und sich übergebende Feierwütige waren an der Tagesordnung.

Die „Anchored Cruise“ ist eine Party-Kreuzfahrt, die ihre 2.500 Gäste jedes Jahr sechs Tage lang durchs Mittelmeer fährt. Vergangene Woche waren, wie immer, viele namhafte DJs mit an Bord. Neben jeder Menge nackter Haut, gab es diesmal aber auch haufenweise Drogen – und Gäste, die während der schwimmenden Sause völlig über die Stränge schlugen.

Vision of the Seas: Drogendealer und jede Menge Kokain

Während der sechstägigen Kreuzfahrt fuhr die Vision of the Seas der Reederei Royal Caribbean von Barcelona über Cannes, Ibiza und Palma wieder zurück nach Barcelona. An Bord sei die tagelange Party aber nicht wie geplant verlaufen, berichten mehrere Leser gegenüber der britischen Zeitung „Dailymail“.

Die Partygäste hätten überall an Bord Kokain von den Tischen geschnupft, etliche Drogendealer seien auf dem ganzen Schiff unterwegs gewesen um ihre Waren anzubieten. Ein „300-Euro-Spezial-Angebot“ sei während der ganzen Fahrt zu kaufen gewesen und beinhaltete jede Menge Kokain, Ecstasy und Ketamin.

Eine Teilnehmerin der Party-Kreuzfahrt erzählte im Interview mit der „Dailymail“: „Es war leichter, eine Tüte Koks an Bord zu kriegen, als einen Drink!“