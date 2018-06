Kreuzfahrt: Junge (12) bekommt 12.000-Euro-Rechnung

Anzeige

Ja, das war vermutlich der teuerste Familienkurzurlaub aller Zeiten: Eine Familie aus Berlin wollte gemeinsam einen entspannten Kurzurlaub auf einem Schiff der norwegischen Reederei Color Line machen, von Kiel sollte es nach Oslo gehen.

Zwölfjähriger geht auf Color-Line-Kreuzfahrt mit dem Handy ins Internet

Doch das Unterhaltungsprogramm, die zwölf Restaurants und die Sportkurse fand der Heranwachsende offenbar nicht so spannend. Also tat er, was alle Jungs in seinem Alter tun: Er schnappte sich sein Smartphone – und schaute sich ein paar Videos an.

Das Problem: Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es in der Regel kein normales Mobilfunknetz. Deshalb stellte das Handy eine Verbindung mit dem Mobilfunknetz des Kreuzfahrtschiffs her, das über Satellit funktioniert. Das berichtet „NDR 1 Welle Nord“.

Die neuen Roamingregelungen gelten nicht auf hoher See

Und da die neuen Roamingregelungen für die hohe See nicht gelten, kam am Ende die Horrorrechnung: Der Telefonanbieter der Eltern des Zwölfjährigen forderte 12.000 Euro für 470 Megaybyte heruntergeladene Daten über Satellit.

Aus reiner Kulanz habe der Telefonanbieter den Betrag inzwischen auf 5.000 Euro reduziert. Das berichtet „NDR.de“. Aber: Die Familie will auch diese Summe nicht zahlen, hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Und der befindet die Rechnung als sittenwidrig.